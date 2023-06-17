Василия Ломаченко лишили первого места в рейтинге WBO

Бывший чемпион в трех весовых дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) после своего боя с обладателем титулов WBC, IBF, WBA Super, WBO Девином Хэйни (30-0, 15 КО) потерял первую строчку в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO). Теперь 35-летний уроженец Белгород-Днестровского занимает второе место.

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Еще один представитель Украины Денис Беринчик остался на третьей позиции.

Топ-10 рейтинга WBO в легком весе выглядит следующим образом:

Дэвин Хэйни – чемпион

1. Шакур Стивенсон

2. Василий Ломаченко

3. Денис Беринчик

4. Анхель Фиерро

5. Исаак Круз

6. Уильям Сепеда

7. Франк Мартин

8. Кейшон Дэвис

9. Франческо Патера

10. Раймон Мураталла

Напомним, что 21 мая Лома провел свой 20-й поединок на профессиональном ринге. Бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena против Девина Хэйни прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца.

Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Команда Ломаченко объявила о том, что подает протест на результат боя. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов.

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