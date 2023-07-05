Хэйни объявил, что задонатит Украине, и попал под травлю
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (30-0, 15 КО) пообещал направить часть средств в поддержку Украины после того, как был оштрафован Атлетической комиссией штата Невада за толчок Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) на церемонии взвешивания перед боем 20 мая. Американец был уверен, что ему придется заплатить 400 тысяч долларов, однако сумма наказания значительно меньше.
Как информирует ESPN Ringside, Хэйни на своей странице в социальной сети Twitter поблагодарил комиссию за то, что его оштрафовали лишь на 25 тысяч долларов и анонсировал помощь для украинского народа.
"О. Спасибо комиссии штата Невада за то, что вернули большую часть из моих 400 тысяч назад. Я передам часть денег Украине", – написал боксер. При этом позже он удалил свое сообщение.
Сам Хэйни объяснил это волной хейта, которая на него обрушилась. Многие американцы упрекнули боксера в финансовой поддержки украинцев, напомнив ему о проблемах в самой Америке, а также о помощи правительства США. Некоторые фанаты потребовали от Девина дать реванша Ломаченко.
Напомним, Василий Ломаченко проиграл Девину Хэйни единогласным решением судей, что вызвало массу споров среди болельщиков и экспертов. Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) назвал это ограблением украинца.
Американский катмен и тренер Расс Анбер заявил, что трижды пересмотрел бой Василия и Девина и всякий раз отдавал победу Ломаченко. А Всемирная боксерская организация (WBO) лишила украинца первого места в своем рейтинге.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Василий Ломаченко выложил в социальной сети Instagram ролик с осуждением российского патриарха Кирилла и РПЦ за поддержку войны в Украине, за что был атакован болельщиками из страны-агрессора.
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