Ломаченко неожиданно получил чемпионский бой из-за 'странного решения' WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) присвоил абсолютному чемпиону мира в легком весе Девину Хэйни (30-0, 15 КО) статус "чемпиона в отпуске". Как сообщает Boxing News 24, после этого WBC собирается санкционировать бой за вакантный титул между обязательным претендентом Шакуром Стивенсоном и украинцем Василием Ломаченко, который является первым номером рейтинга.

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Если Вася откажется от чемпионского боя, то соперником Стивенсона станет номер 3 рейтинга Исаак Круз.

Обозреватели Boxing News 24 называют это "странным решением".

"Понижение Хэйни до "чемпиона в отпуске", по сути, означает, что он лишился титула чемпиона мира по версии WBC в легком весе. Вот к чему это приводит, Хейни уже не чемпион, но он может бороться за пояс против следующего чемпиона", - говорится в статье.

Шакур уже отреагировал на развитие событий, обратившись к украинскому боксеру: "Чемпион, давай устроим бой высочайшего уровня".

Напомним, что 21 мая Лома провел свой 20-й поединок на профессиональном ринге. Бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena против Девина Хэйни прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца.

Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

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