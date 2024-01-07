'За Россию'. Ломаченко на русском поздравил всех с Рождеством, нарвавшись на комментарии в ответ

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) у себя в Instagram на русском опубликовал поздравление с Рождеством. 35-летний уроженец Белгород-Днестровского пожелал всем мира, спровоцировав бурную реакцию у российских подписчиков боксера.

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"Бог объединяет нас, все, что нам нужно, чтобы остановить братские войны между Россией и Украиной", "За Россию", "Ты молодец, с рождеством тебя и всю твою семью, божьего благословения и мира в ваш дом! Василий один из последних настоящих украинцев . С праздником брат", – пишут на русском языке фанаты спортсмена.

Как сообщал OBOZ.UA, Василий 14 декабря впервые за более чем два месяца разместил новый пост в социальных сетях. У себя в Facebook и Telegram Лома поздравил с днем рождения своего отца и тренера. 14 декабря Анатолию Николаевичу исполнилось 58 лет.

19 октября Василий отреагировал на принятие Верховной Радой законопроекта № 8371 о запрете религиозных организаций в Украине, которые связаны с Россией. У себя в Instagram 35-летний уроженец Белгород-Днестровского выложил результаты голосования, написав "Этот мир уже не будет прежним…".

20 августа Василий Ломаченко отказался как-либо реагировать на страшный ракетный обстрел российскими оккупантами Чернигова. Спустя несколько часов после трагедии Вася у себя выложил цитату архимандрита Российской Православной церкви Сергия (Сребрянского).

Не так давно Лома выложил цитаты российского иеросхимонаха Михаила (Питкевича), о том, что нужно любить всех вокруг.

До этого украинский боксер прогнулся перед предстоятелем московской УПЦ Онуфрием, у которого ранее СБУ нашла российский паспорт. После этого украинцы предложили обменять его в РФ.

Отметим, что во время пресс-конференции перед боем с Хэйни наш соотечественник заявил, что только Бог может остановить войну в Украине. Кроме того, Ломаченко не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с американцем.

Ранее Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

Также Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

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