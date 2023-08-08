'Я вообще не понимаю!' Усик возмутился из-за разговоров о его форме

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) назвал непрофессионалами тех, кто рассуждает о его физических данных в сравнении с другими представителями дивизиона. Наш соотечественник отметил, что выражение "природный супертяж" лишено всякого смысла и является стереотипом.

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Об этом Усик заявил в интервью в документальном фильме "Искусство бокса | Усик – Джошуа", первая часть которого вышла на YouTube-канале боксера Usyk17. 36-летний уроженец Симферополя подчеркнул, что воспринимает исключительно как вызов слова экспертов и болельщиков о его низких шансах на победу в поединках против топ-супертяжей.

"Я часто слышу, что я не "природный супертяж". Я вообще не понимаю этого выражения. Я вешу сотку! Что значит не "природный супретяж"? Нужно было родиться с весом 100 кг или что? Я родился немаленьким ребенком – 4800 грамм. Это говорят люди, которые непрофессионалы, которые не знают мой внутренний мир, характер. Они не знают, какое это для меня испытание, когда люди такое говорят. Когда говорят "ты не можешь", я не верю этим людям", – сказал Усик.

Напомним, в Польше 26 августа Усик проведет защиту чемпионских поясов в поединке против британца Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). В случае победы Александр надеется провести объединение всех поясов супертяжелого веса в бою с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), которому украинец сделал неожиданный комплимент. Цыганский Король высмеял украинца за поединок против его соотечественника.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов.

Кроме того, у Усика появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на Александра с унижениями и угрозами.

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