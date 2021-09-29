Валуев дал совет Усику из-за поездки в Крым

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Валуев дал совет Усику

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев посоветовал чемпиону мира WBO, IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Александру Усику хорошо подумать, прежде чем ехать в Крым. Валуев не знает, насколько боксер привязан к Украине, тем более что он столько времени проводит за границей.

Депутат Госдумы признался, что украинцу нужно сопоставить все "за" и "против" и только тогда принимать решение.

Александр Усик

"Я его понимаю, но есть жизненные обстоятельства, которые или позволят ему это сделать, или не позволят. А весь этот лай политиков даже не хочется обсуждать", – цитирует Валуева Gazeta.ru.

Видео дня

Валуев отметил, что Саше придется решить – или принять во внимание все эти обстоятельства, из-за которых украинцы не ездят в оккупированный Крым, или не учитывать их.

Усику необходимо будет принять решение

"Неизвестно, как эти обстоятельства влияют на его жизнь. Если влияют, то насколько ему это все дорого. Он же взрослый человек, и надо по-взрослому подходить к этому вопросу", – подытожил россиянин.

Валуев также восхитился жизненной позицией Усика, заявив, что тот даст "миллион очков вперед любому политику в Украине".

Знакомый Усика продал машину и поставил деньги на Усика

Напомним, что во время пресс-конференции Александр признался, что собирается посетить Крым, когда ему дадут завоеванные пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок за четыре чемпионские пояса в столице Англии прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца.

Усик станцевал гопак

Была опубликована статистика боя и лучшие моменты мегафайта на видео.

Усик несколько раз попал.

После объявления победителя Усик упал в ринг и заплакал, а затем, взяв флаг Украины, станцевал фирменный гопак. Поздравить супруга поднялась и жена Александра Катерина.

Усик бил и много двигался.

Через некоторое время Саша показал, как выглядит его лицо после 12 раундов битвы с Джошуа.

Джошуа много раз пропустил от Саши

Успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.

Джошуа вкладывался в одиночные удары.

Через несколько часов стало известно, что Джошуа был госпитализирован с подозрением на перелом в черепе.

Джошуа получил повреждение

Позже появилось видео самого скандального эпизода в этой встрече, который стоил украинцу нокаута.

Усик мог нокаутировать Джошуа, но ему не хватило десятка секунд
Усик – ДжошуаАлександр УсикЭнтони ДжошуаНиколай Валуев