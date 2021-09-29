Валуев дал совет Усику из-за поездки в Крым

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев посоветовал чемпиону мира WBO, IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Александру Усику хорошо подумать, прежде чем ехать в Крым. Валуев не знает, насколько боксер привязан к Украине, тем более что он столько времени проводит за границей.

Депутат Госдумы признался, что украинцу нужно сопоставить все "за" и "против" и только тогда принимать решение.

"Я его понимаю, но есть жизненные обстоятельства, которые или позволят ему это сделать, или не позволят. А весь этот лай политиков даже не хочется обсуждать", – цитирует Валуева Gazeta.ru.

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Валуев отметил, что Саше придется решить – или принять во внимание все эти обстоятельства, из-за которых украинцы не ездят в оккупированный Крым, или не учитывать их.

"Неизвестно, как эти обстоятельства влияют на его жизнь. Если влияют, то насколько ему это все дорого. Он же взрослый человек, и надо по-взрослому подходить к этому вопросу", – подытожил россиянин.

Валуев также восхитился жизненной позицией Усика, заявив, что тот даст "миллион очков вперед любому политику в Украине".

Напомним, что во время пресс-конференции Александр признался, что собирается посетить Крым, когда ему дадут завоеванные пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок за четыре чемпионские пояса в столице Англии прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца.

Была опубликована статистика боя и лучшие моменты мегафайта на видео.

После объявления победителя Усик упал в ринг и заплакал, а затем, взяв флаг Украины, станцевал фирменный гопак. Поздравить супруга поднялась и жена Александра Катерина.

Через некоторое время Саша показал, как выглядит его лицо после 12 раундов битвы с Джошуа.

Успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.

Через несколько часов стало известно, что Джошуа был госпитализирован с подозрением на перелом в черепе.

Позже появилось видео самого скандального эпизода в этой встрече, который стоил украинцу нокаута.