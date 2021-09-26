Усик показал, как выглядит его лицо после боя с Джошуа. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Усик показал, как выглядит его лицо после боя с Джошуа. Фотофакт

Украинский боксер Александр Усик после боя с Энтони Джошуа отделался несколькими гематомами и небольшим рассечением на правой брови. Снимок из медпункта в подтрибунном помещении стадиона "Тоттенхэм" крымчанин выложил у себя в Telegram-канале.

В кадре улыбающийся и довольный украинец позирует на камеру, подняв в верх большой палец.

Усик после боя с Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик продолжил свою безпроигрышную серию побед на профессиональном ринге до 19. На арене футбольного стадиона в Лондоне 34-летний крымчанин победил британского чемпиона Энтони Джошуа.

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Бокс Усик Джошуа

Поединок продлился все 12 раундов по итогам которых судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику.

Усик бил Джошуа 12 раундов

После боя Александр признался, что болельщики увидели не лучшую его версию.

Усик победил Джошуа

Кроме того свой комментарий по мегафайту дал Виталий Кличко.

Усик добыл чемпионские пояса.

Также Усика поздравил Александр Зеленский.

Усик с флагом Украины

Позже были опубликованы лучшие фотографии с ринга в английской столице.

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