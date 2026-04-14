Венгрия проснулась в новой политической реальности. Без громких прелюдий и без постепенного перехода — сразу после системного слома. Парламентские выборы завершили эпоху, которая длилась более полутора десятилетий. Партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром не просто победила — она получила конституционное большинство, собрав более двух третей парламента. Это не ротация элит — это демонтаж политической конструкции.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

78% явки стали не статистикою, а ключем до цього результату. Міста, молодь, аполітичні раніше виборці — усі вони раптово стали визначальним фактором. Там, де роками розпорошена опозиція фактично працювала на владу, цього разу вона сконцентрувалася і перетворила протест на керовану силу. Саме ця консолідація і зламала інституційну перевагу "Фідес".

Але поразка Орбана — це не автоматична перемога іншої моделі.

Конституційна більшість — це не лише інструмент змін, а й тест на зрілість. Вона відкриває можливість швидко переписувати правила: змінювати судову систему, перезавантажувати прокуратуру, демонтувати адміністративні вертикалі, які роками будувалися під одну політичну силу. Команда Мадяра вже говорить про масштабний аудит і кадрову ротацію. І це означає, що перші місяці нової влади будуть не про зовнішню політику — вони будуть про контроль.

Фактично Угорщина входить у фазу внутрішнього перезавантаження. І саме тут виникає головний ризик: система, яка перемогла стару модель, отримує ті самі інструменти, які дозволяли їй існувати. Питання не в тому, чи зміниться політика — питання в тому, чи зміниться її логіка.

У зовнішньому вимірі — жодних революцій. Лише корекція. Новий уряд намагається повернути Угорщину в статус передбачуваного партнера, відновити довіру, розморозити фінансування і нормалізувати відносини з ключовими європейськими центрами. Перші сигнали — курс на Брюссель, Польщу, Австрію — виглядають як спроба повернення в європейський мейнстрім.

Але стратегічні обмеження залишаються.

Енергетична залежність, економічні зв’язки зі Сходом, внутрішньополітична структура — усе це формує рамки, в яких діятиме нова влада. Мадяр виглядає прагматичнішим, але не демонструє готовності ламати базову модель. Це означає, що Угорщина продовжить балансувати — просто менш агресивно і без постійної конфронтації.

Для України це створює не прорив, а можливість.

Зникає головний персональний подразник у двосторонніх відносинах. Але не зникають причини напруженості: енергетика, підходи до війни, позиції щодо євроінтеграції, внутрішні політичні настрої в самій Угорщині. У короткостроковій перспективі це означає зниження конфронтації і більш стриману риторику. Українська тема перестає бути інструментом внутрішньої політики.

І цього вже достатньо, щоб запустити діалог.

Середньостроково ключовим фактором стає економіка. Новий уряд робить ставку на доступ до європейських ресурсів і активізацію бізнесу. Україна в цій логіці — не політичне питання, а ринок. Інфраструктура, відбудова, логістика — саме через ці напрями може відбутися поступове перезавантаження відносин.

Але і тут — без ілюзій. Обережність, яку демонструє Петер Мадяр, — це не тимчасова тактика, а відображення реальних обмежень, у яких існує угорська політика. Йдеться не лише про риторику, а про фундаментальні речі: переговорний трек із Росією, питання військової підтримки України, темпи і формат її інтеграції в європейські структури. У кожному з цих напрямків нова влада змушена балансувати між зовнішніми очікуваннями і внутрішнім запитом.

Угорське суспільство за ці роки сформувалося як достатньо прагматичне і втомлене від конфліктної політики. Значна частина виборців підтримала зміни не заради зовнішньополітичного розвороту, а заради внутрішнього перезавантаження — економіки, інституцій, якості управління. Це автоматично обмежує маневр нової влади: різкі кроки назовні можуть бути сприйняті як відхід від головного мандату, отриманого на виборах.

Додатково накладається фактор економіки. Енергетична залежність і довготривалі контракти формують ситуацію, в якій навіть політично мотивовані рішення мають свою ціну — і ця ціна вимірюється не політичними рейтингами, а стабільністю економіки. Те саме стосується і відносин зі Сходом загалом: угорська модель останніх років будувалася на диверсифікації партнерств, і повністю відмовитися від цієї логіки швидко неможливо.

Саме тому новий уряд не буде "проукраїнським" у класичному розумінні. Він буде проугорським — тобто прагматичним, обережним і вибірковим у рішеннях. Підтримка України, якщо і буде посилюватися, то не як політична декларація, а як елемент більш широкої стратегії — там, де це не суперечить внутрішнім інтересам і не створює надмірних ризиків.

Водночас важливо розуміти: навіть у разі зміни позиції Будапешта ефект не буде прямим і швидким. Європейський Союз давно перестав бути системою, де одна країна визначає правила гри. У ньому достатньо акторів, які можуть блокувати або сповільнювати рішення — з власних причин, не пов’язаних із Угорщиною. Тому потенційне "пом’якшення" угорської позиції не означає автоматичного прориву для України на рівні ЄС.

У довгостроковій перспективі логіка розвитку залишається двовекторною.

Перший сценарій — це поступове повернення Угорщини в європейський політичний мейнстрім. Не через різкі розвороти, а через поетапну нормалізацію відносин, відновлення довіри і інтеграцію в спільні процеси. У цьому випадку відносини з Україною також трансформуються — вони стають менш політизованими, більш прагматичними і орієнтованими на конкретні проєкти.

Другий сценарій — часткове відтворення старої моделі. Не в її радикальній формі, але в логіці балансування між Заходом і Сходом, зі збереженням ключових залежностей і обережністю в стратегічних питаннях. Це може відбутися, якщо структурні фактори — енергетика, економіка, внутрішні політичні настрої — виявляться сильнішими за політичну волю до змін.

І важливо те, що обидва сценарії не взаємовиключні. Угорщина може одночасно рухатися в бік Європи і зберігати елементи старої політики. Саме така "гібридність" і буде визначати її курс у найближчі роки.

Тому ці вибори — це справді завершення епохи. Але не завершення тієї політичної логіки, яка її створила. Нова влада отримала інструменти для змін, але не отримала повної свободи дій. І це головне обмеження, яке визначатиме всі її подальші кроки.

Для України це означає просту, але важливу річ: можливість для перезавантаження відносин існує, але вона не реалізується сама по собі. Політичне потепління — це лише стартова точка. Реальний результат з’явиться тільки тоді, коли він буде підкріплений економікою — спільними проєктами, інвестиціями, участю угорського бізнесу у відбудові.

Бо саме там — у практичній взаємодії, а не в політичних сигналах — і вирішується, чи мають ці зміни реальне значення.