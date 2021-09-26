"Новый король!" Соцсети бурно отреагировали на победу Усика над Джошуа

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 KO), вечером 25 сентября победив британца Энтони Джошуа в битве за чемпионские пояса WBO WBA IBF и IBO, взорвал социальные сети. Украинские болельщики не смогли сдержать эмоций, восторгаясь своим соотечественником.

"Новый король" ,"Грандиозная победа", "Порвал как Тузик грелку", "Наша гордость!" – так отреагировали юзеры на триумф крымчанина.

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Как сообщал OBOZREVATEL, после боя появился яркий фоторепортаж с женой Усика, гопаком и флагом Украины.