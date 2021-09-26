"Новый король!" Соцсети бурно отреагировали на победу Усика над Джошуа

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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7,9 т.
Усик Джошуа

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 KO), вечером 25 сентября победив британца Энтони Джошуа в битве за чемпионские пояса WBO WBA IBF и IBO, взорвал социальные сети. Украинские болельщики не смогли сдержать эмоций, восторгаясь своим соотечественником.

"Новый король" ,"Грандиозная победа", "Порвал как Тузик грелку", "Наша гордость!" – так отреагировали юзеры на триумф крымчанина.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на самые яркие посты от поклонников бокса в интернете.

"Усик!!!".
Видео дня
"Где бы мы еще Англию обыграли".
"Прост лучший".
"Позравляем!".
"Невероятно уверенная победа".
"Новый король тяжелого веса".
"Это было фантастически".
"Грандиозный бой".
"Слава Богу за все!".
"Порвал как Тузик грелку".
"Спасибо за бой".
"Усик уверенно победил Джошуа".
"Поздравляю с заслуженной победой".

Как сообщал OBOZREVATEL, после боя появился яркий фоторепортаж с женой Усика, гопаком и флагом Украины.

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