У Усика украли нокаут: видео самого скандального момента в бою с Джошуа
У украинского боксера украли последние пять секунд поединка, чтобы он не успел нокаутировать Энтони Джошуа. Самый скандальный момент боя в Лондоне случился в заключительном, 12-м раунде.
Под занавес встречи британец полностью выдохся, чем сполна воспользовался наш соотечественник. Усик наращивал преимущество и в 12-й трехминутке просто избивал чемпиона. За 15 секунд до конца Саша попал в голову темнокожему сопернику, тот пошатнулся и крымчанин бросился на добивание. Сделать ему это не позволил финальный гонг, прозвучавший как минимум на 5 секунд раньше.
Как сообщал OBOZREVATEL, поединок за четыре чемпионские пояса в столице Англии прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца.
Позже была опубликована статистика боя и лучшие моменты мегафайта на видео.
После объявления победителя Усик упал в ринг и заплакал, а затем, взяв флаг Украины, станцевал фирменный гопак. Поздравить супруга поднялась и жена Александра Катерина.
Через некоторое время Саша показал, как выглядит его лицо после 12 раундов битвы с Джошуа.
Успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.
Через несколько часов стало известно, что Джошуа был госпитализирован с подозрением на перелом в черепе.