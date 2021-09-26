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Слезы Усика, жена в ринге и гопак с флагом Украины: лучшие фото боя с Джошуа
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Украинский боксер Александр Усик продолжил свою безпроигрышную серию побед на профессиональном ринге до 19. На арене футбольного стадиона в Лондоне 34-летний крымчанин победил британского чемпиона Энтони Джошуа.
Встреча проходила в равной борьбе, где оба бойца имели хорошие шансы на успех. По итогам 12 раундов судьи отдали победу нашему соотечественнику.
Узнав о результатах Усик не выдержал и разрыдался на плече у своего менеджера Эгиса Климаса. Позже в ринг поздравить Сашу пришла его супруга Катерина.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться лучшими фотографиями с боя.
Как сообщал OBOZREVATEL, после боя Саша дал небольшое интервью, где сказал, что болельщики видели "не лучшего Усика".