Слезы Усика, жена в ринге и гопак с флагом Украины: лучшие фото боя с Джошуа

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
3 минуты
428
Усик победил Джошуа

Украинский боксер Александр Усик продолжил свою безпроигрышную серию побед на профессиональном ринге до 19. На арене футбольного стадиона в Лондоне 34-летний крымчанин победил британского чемпиона Энтони Джошуа.

Встреча проходила в равной борьбе, где оба бойца имели хорошие шансы на успех. По итогам 12 раундов судьи отдали победу нашему соотечественнику.

Узнав о результатах Усик не выдержал и разрыдался на плече у своего менеджера Эгиса Климаса. Позже в ринг поздравить Сашу пришла его супруга Катерина.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться лучшими фотографиями с боя.

Усик с женой Екатериной
Видео дня
Усик с флагом Украины
Усик расплакался
Усик станцевал гопак с флагом Украины
В конце боя Джошуа мог упасть в нокдаун
Британец пропустил много ударов
Джошуа проиграл
Усик добыл чемпионские пояса.
Усик бил и много двигался.
Усик несколько раз попал.
Слезы Усика, жена в ринге и гопак с флагом Украины: лучшие фото боя с Джошуа
Бой Усик - Джошуа прошел в Лондоне.
Усик показал достойный бокс.
Джошуа вкладывался в одиночные удары.
Усик пропустил удар по корпусу.
Усик быстро двигался на ногах.
Усик - Джошуа.
Усик Бокс

Как сообщал OBOZREVATEL, после боя Саша дал небольшое интервью, где сказал, что болельщики видели "не лучшего Усика".

АнглияЛондонУсик – ДжошуаАлександр УсикЭнтони Джошуа