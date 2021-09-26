Джошуа госпитализирован после боя Усика с подозрением на перелом в черепе

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа был доставлен в больницу с подозрением на сломанную глазницу после боя с Александром Усиком. Промоутер британца Эдди Хирн заявил, что Энтони не мог видеть после девятого раунда.

Джошуа не смог использовать свое преимущество в весе над бывшим королем тяжелого веса Усиком. Украинец на протяжении всего боя на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" раунд за раундов избивал британского бойца.

К 10-й трехминутке захватывающего поединка у ЭйДжея под правым глазом была огромная гематома. Джошуа быстро вывели с ринга и доставили в госпиталь для обследования.

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"Он отправился в больницу. Не знаю, сломал ли он глазницу, но это выглядело не очень хорошо. Он сказал мне, что не может видеть после девятого раунда. Он выглядил так, словно сила покинула его, бак был пуст, и только сердце удерживало его на ногах в 12-м раунде", - цитирует Хирна The Sun.

Позже Джошуа написал в Instagram: "Сохраняйте позитивные мысли, даже если мир рушится перед вами! Лондон, я люблю тебя и благодарю тебя каждый раз!".

Бывший британский чемпион в суперсреднем весе Карл Фроч был экспертом поединка и сказал, что повреждение лица Эй-Джея выглядело значительным, но не серьезным.

Фроч добавил, что, по его мнению, Джошуа проявил "слишком много уважения" к Усику, чья скоростьь и мастерство на ринге были ключевыми факторами.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок за четыре чемпионские пояса в столице Англии прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца.

Позже была опубликована статистика боя и лучшие моменты мегафайта на видео.

После объявления победителя Усик упал в ринг и заплакал, а затем, взяв флаг Украины, станцевал фирменный гопак. Поздравить супруга поднялась и жена Александра Катерина.

Через некоторое время Саша показал, как выглядит его лицо после 12 раундов битвы с Джошуа.

Успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.