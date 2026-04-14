Поддержка Трампа, Вэнса, Москвы и Пекина не помогла

Сокрушительное поражение, которое потерпел Виктор Орбан на парламентских выборах в Венгрии, на первый взгляд выглядит одной из самых оглушительных политических сенсаций последнего времени, пишет Виталий Портников для Vot-tak.tv.

Орбана публично поддерживал американский президент Дональд Трамп, на выручку венгерскому премьер-министру в Будапешт прилетал даже сам вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

Венгерского премьер-министра явно поддерживали и в Москве, где не забывали напоминать о том, насколько благоразумие главы венгерского правительства отличается от "русофобии" других европейских лидеров. Наконец, еще недавно сам председатель КНР Си Цзиньпин посещал Будапешт и демонстрировал готовность развивать венгерско-китайские отношения.

Американский президент обещает деньги, российский — дешевую нефть, китайский — выгодные контракты, и всему этому в Венгрии предпочли оппозиционную партию!

Однако на самом деле поражение Виктора Орбана можно связать с накопившейся усталостью от его многолетнего правления. Деградация общественных отношений и экономики, отсутствие перспектив для молодежи, беспардонная пропаганда, ссора с Европой, коррупция, связанная с представителями ближайшего окружения главы правительства, — всё это давно надоело и жителям больших городов, не раз голосовавших за оппозиционных мэров, и представителям среднего класса в глубинке, и молодому поколению.

Почему украинская карта Орбана больше не сработала

На самом деле Орбан был обречен проиграть выборы еще в прошлый раз, в 2022 году. Но тогда Путин пришел ему на выручку не словами, а настоящей войной — войной с Украиной. Орбан удачно разыграл карту "премьера мира". Он цинично интерпретировал слова тогдашнего единого оппозиционного кандидата Петера Марки-Зая, говорившего о готовности Венгрии исполнить свой союзнический долг перед НАТО, если Североатлантический союз решит направить в Украину миротворцев. И удержался у власти. Но деградация от этого никуда не делась. И усталость тоже.

В 2026 году украинская карта не сработала, хотя Орбан увешал портретами Владимира Зеленского, кажется, все площади и улицы венгерских городов. А больше — кроме уже поднадоевшего образа врага в лице Киева — венгерскому премьеру просто оказалось нечего предложить. И если российские политтехнологи действительно участвовали в его кампании, они вряд ли могли придумать что-то отличное от этой эксплуатации образа врага — потому что ничего, кроме войны с придуманным врагом, российская политтехнология до сих пор не изобрела.

Стратегические ошибки Орбана

К тому же Орбан допустил ряд стратегических ошибок. Одно дело — сохранять осторожность в отношениях с Москвой в стране, где многие еще помнят о советской оккупации. И совсем другое — лебезить перед Россией и декларировать готовность выполнять поручения ее лидеров. Можно представить себе, как отреагировали многие в Венгрии на публикацию стенограмм телефонных разговоров Орбана и его министра иностранных дел Петера Сийярто с Путиным и Лавровым.

Как это ни парадоксально прозвучит, но если бы мы сейчас увидели записи телефонных разговоров венгерского лидера коммунистических времен Яноша Кадара с Хрущевым или Брежневым, мы не нашли бы в этих беседах подобных интонаций. Кадар был коммунистическим лидером оккупированной страны, который пытался добиться уважения к своей власти.

А Орбан, будучи лидером независимого государства, связанного обязательствами с НАТО и ЕС, разбазаривает суверенитет Венгрии. Ну и готовность создать коалицию с откровенными евроскептиками и ультраправыми из "Нашей Родины" тоже могла многих напугать. Одно дело — стремиться к большим возможностям в Евросоюзе, и совсем другое — уходить из него.

Петер Мадьяр использовал оружие Орбана против него самого

Фигура Петера Мадьяра тоже сыграла с Орбаном злую шутку, потому что он не мог представить оппозиционного лидера, еще недавно бывшего частью его собственного политического лагеря, представителем того самого истеблишмента, с которым боролся все эти десятилетия.

Орбан удачно использовал образ борца со старой номенклатурой, либералами, не думающими о народе и "выращенными Соросом", — хотя и сам был воспитанником тех же программ подготовки лидеров. Но Мадьяр обратил эту аргументацию уже против самого Орбана и его окружения. И прием предсказуемо сработал.

Теперь в Венгрии будет новое правительство, которое, впрочем, вряд ли сразу резко дистанцируется от стратегических подходов предыдущего. Однако по мере понимания того, во что на самом деле Орбан превратил Венгрию за годы своего долгого пребывания на посту главы правительства, возникнет не то что желание, а необходимость резкого разворота от всего, что было связано с политикой проигравшего премьер-министра.