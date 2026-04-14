"Ой, не могу видеть эту морду, эту рожу, это рыло!"

"Ой, да что ж оно такое старое и такое дурное!"

"Ой, да оно ж ничего не понимает, не видит и не помнит!"

Однако же при этом.

Далі текст мовою оригіналу.

Здається, на жодну посаду в світі немає й ніколи не було такої ретельної, кропіткої, багаторівневої й багатогранної системи максимально відкритого й прозорого відбору з реальним багаторазовим і багатоетапним залученням усіх верств населення у всіх кутках країни, як на посаду Президента Сполучених Штатів Америки - найвпливовішої особи, яка очолює Головну країну світу, що теж, до речі, формувалася через багаторічний природний відбір з усього людства.

Результат людство бачить.

Це не хтось випадковий.

Це не той, хто народився сином монарха й тому теж монарх.

Це вселюдно в цій країні обраний.

Не з Луни, не з іншої галактики до неї засланий.

Тож не варто глузувати й гикати.

Це не помилка й не чиясь миттєва примха.

ЦЕ ДІАГНОЗ.