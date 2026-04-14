"Ой, не могу видеть эту морду, эту рожу, это рыло!"
"Ой, да что ж оно такое старое и такое дурное!"
"Ой, да оно ж ничего не понимает, не видит и не помнит!"
Однако же при этом.
Далі текст мовою оригіналу.
Здається, на жодну посаду в світі немає й ніколи не було такої ретельної, кропіткої, багаторівневої й багатогранної системи максимально відкритого й прозорого відбору з реальним багаторазовим і багатоетапним залученням усіх верств населення у всіх кутках країни, як на посаду Президента Сполучених Штатів Америки - найвпливовішої особи, яка очолює Головну країну світу, що теж, до речі, формувалася через багаторічний природний відбір з усього людства.
Результат людство бачить.
Це не хтось випадковий.
Це не той, хто народився сином монарха й тому теж монарх.
Це вселюдно в цій країні обраний.
Не з Луни, не з іншої галактики до неї засланий.
Тож не варто глузувати й гикати.
Це не помилка й не чиясь миттєва примха.
ЦЕ ДІАГНОЗ.