Усик – Джошуа: лучшие моменты боя на видео

Украинец Александр Усик (19-0, 13 KO) победил британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завоевал четыре чемпионские пояса в супертяжелом весе. Битва за титулы WBA, IBF, WBO и IBO в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма" завершился единогласным решением судей.

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Напомним, что это был третий бой 34-летнего крымчанина в супертяжах.

В предыдущих двух он праздновал победу.

Видео дня

1 ноября 2020 года победил Дерека Чисору, а в октябре 2019 года разобрался в США с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).