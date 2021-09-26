Джошуа бил чаще Усика: статистика ударов чемпионского боя в Лондоне

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) выбросил больше ударов в бою с Александром Усиком (19-0, 13 КО). Однако 25 сентября в Лондоне точность подвела Эй Джея, и Усик стал третьим чемпионом дивизиона из Украины после братьев Кличко.

Согласно подсчетам системы Compubox, Джошуа бил активнее – 641 удар против 529 у Александра, однако количество не переросло в качество. Британец уступил в точности — в цель попали только 123 удара, тогда как Усик донес до Энтони 148 ударов.

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Джебы, которые считались главным козырем Джошуа, сегодня удавались и украинскому боксеру – у обоих прошло по 52. Зато Александр превзошел Энтони по точным силовым ударам – 96:71. И после финального гонга британец выглядел раздавленным.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок продолжался все 12 раундов после чего судьи отдали победу украинцу. А Усик признался, что у него сегодня двойное счастье.

После Александра результат чемпионского мегабоя в Лондоне прокомментировал и Виталий Кличко, который беспокоился о здоровье Усика.