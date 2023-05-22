'В худшем случае': легенда бокса назвал свой результат боя Ломаченко – Хэйни

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскард Де Ла Хойя назвал несправедливым результат поединка Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) и Девина Хэйни (30-0, 15 КО). Легендарный боксер категорически не согласился с оценками судей, которые единогласно зафиксировали победу американца.

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Такое мнение Де Ла Хойя выразил в интервью YouTube-каналу InsideFighting. По словам экс-чемпиона, он находился прямо в рингсайде и внимательно следил за поединком, насчитав в пользу украинского претендента как минимум семь раундов.

"На мой взгляд, Ломаченко выиграл этот бой. Я был там, сидел прямо по центру. Мне нравится Хэйни. Он один из лучших боксеров. Но Ломаченко выиграл восемь раундов против четырех. В худшем случае – семь против пяти. Я сидел в первом ряду. Я хотел насладиться этим боем. Боем за звание абсолютного чемпиона мира. Я смотрел бой очень внимательно. И поверьте мне: Лома выиграл. На месте Ломаченко, я бы поднялся в весе. Потому что весь мир знает, что он победил. А Хэйни в своей голове наверняка понял, что проиграл. Это может повлиять на него", – сказал Де Ла Хойя.

Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков. Команда Ломаченко объявила о том, что подает протест на результат боя. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов.

После поражения Василий Ломаченко не смог сдержать эмоций и разрыдался, ожидая пресс-конференцию. Во время флеш-интервью в ринге Василий не стал упоминать Украину, отказавшись благодарить свою родину.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный тренер по боксу Тедди Атлас потребовал от Атлетической комиссии Невады начать разбирательство в отношении одного из судей боя Ломаченко – Хэйни. Также стало известно, сколько заработал за поединок украинский боксер.

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