Ломаченко разрыдался после поражения от Хэйни. Видео

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) не смог сдержать эмоции после поражения от абсолютного чемпиона Девина Хэйни (30-0, 15 КО). 35-летний уроженец Белгород-Днестровского разрыдался, ожидая пресс-конференцию.

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На видео, которое у себя в Instagram опубликовала промоутерская компания Top Rank, видно, что Василию очень тяжело пережить результат боя в Лас-Вегасе. Ломаченко долго пытался прийти в себя, закрывая лицо от камер.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113 в пользу американца.

Напомним, что после разгромной победы над британцем Люком Кэмпбеллом в 2019-м, Лома в октябре 2020 года потерпел сенсационное поражение от молодого Теофимо Лопеса. В этой битве украинец проиграл три чемпионских титула.

Ломаченко вернулся в ринг в декабре 2021 года, победив ганца Ричарда Комми (30-4-1, 27 КО) единогласным решением судей.

Свой крайний бой украинский боец провел 30 октября 2022-го, победив американца Джемейна Ортиса.

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