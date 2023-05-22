Почти рекорд: стало известно, сколько заработал Ломаченко за бой с Хэйни

Бывший чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) получил три миллиона долларов в качестве гарантированного гонорара за поединок с американцем Девином Хэйни (30-0, 15 КО), который состоялся 20 мая. При этом ранее СМИ информировали о том, что украинец заработает не более 900 тысяч.

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Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал авторитетный инсайдер Майк Коппинджер. По его данным, именно такая сумма была гарантирована Ломаченко без учета отчислений от реализации рекламных и телевизионных прав. Хэйни, в свою очередь, получил на один миллион больше.

Интересно, что американский абсолютный чемпион мира в легком весе за реванш с австралийцем Джорджем Камбососом (20-2, 10 КО) заработал 10 миллионов долларов. А самый большой гонорар в карьере Василия составлял $3,25 млн за поединок против Теофимо Лопеса (18-1, 13 КО).

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей и не смог стать абсолютным чемпионом мира. При этом результат поединка вызвал жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

После боя были опубликованы судейские записки, после чего от одного из судей потребовали объяснений. Команда Ломаченко объявила о том, что подает протест на результат боя. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов.

Как сообщал OBOZREVATEL, после поражения Василий Ломаченко не смог сдержать эмоций и разрыдался, ожидая пресс-конференцию. Во время флеш-интервью в ринге Василий не стал упоминать Украину, отказавшись благодарить свою родину.

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