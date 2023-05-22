Ломаченко – Хэйни: от американского судьи, отдавшего 8 раундов американцу, потребовали объяснений

Знаменитый американский тренер Тедди Атлас раскритиковал судью боя между Василием Ломаченко (17-3, 11 КО) и Девином Хэйни (30-0, 15 КО), который украинец спорно проиграл. Бывший наставник легендарного Майка Тайсона не согласился с решением Дейва Моретти, который отдал американцу восемь раундов из 12.

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Об этом Атлас заявил в комментарии порталу Boxing Scene. Он возмутился, что Моретти отдал в пользу Хэйни 10-й раунд и потребовал от Атлетической комиссии штата Невада начать проверки в отношении судьи, который обязан объяснить свою позицию в отношении подсчета.

"Думаю, я могу смириться с двумя счетами 115-113, но никак не с 116-112. Кто-то сказал мне, что Дейв Моретти отдал 10-й раунд Хейни, если это правда, то его нужно предстать перед комиссией для объяснений. Если комиссия Невады не вызовет Моретти и не заставит его объяснить, почему он отдает 10-й раунд Хейни, тогда мы должны подать петицию об их роспуске. Мне нужно убедиться, что комиссией Невады управляют деньги налогоплательщиков, и если да, то граждане действительно должны выступить с требованиями", – сказал Атлас.

Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков. Команда Ломаченко объявила о том, что подает протест на результат боя. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов.

Как сообщал OBOZREVATEL, после поражения Василий Ломаченко не смог сдержать эмоций и разрыдался, ожидая пресс-конференцию. Во время флеш-интервью в ринге Василий не стал упоминать Украину, отказавшись благодарить свою родину.

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