Ломаченко отказался благодарить Украину, комментируя бой с Хэйни. Видео

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) после поражения от чемпиона WBC, IBF, WBA Super, WBO Девину Хэйни (30-0, 15 КО) не стал упоминать свою родину. Во время флеш-интервью в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena 35-летний уроженец Белгород-Днестровского поблагодарил всех, кроме Украины.

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Лома, перекрестившись, заявил, что в первую очередь говорит спасибо Господу Иисусу. Затем боксер сказал "спасибо" своей команде.

"Хочу поблагодарить отца, менеджера, Андрея, катмена, мою семью, моих друзей. И вам спасибо ребята, что пришли меня поддержать", – сказал Василий, обращаясь к зрителям.

Вася отказался отвечать на вопрос интервьюира о том, заслужил ли он быть абсолютным чемпионом.

"Вы все видели, что произошло сегодня. Я думаю, я могу быть в боксе. Я в хорошей форме. Еще увидимся", - добавил Ломаченко.

Украинский боксер не согласился с мнением, что у него украли мечту.

"Для меня это просто неудобный момент. Бой прошел по правилам. Я ожидал от Хэйни большего. Он хороший боксер, но не боец pound-for-pound", - прокомментировал свой поединок Вася.

Рассказывая о своих дальнейших планах, Лома заявил, что собирается вернуться домой, чтобы "поддерживать мою страну и мою украинскую православную церковь".

Как сообщал OBOZREVATEL, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113 в пользу американца.

После поединка Василия не смог сдержать эмоций и разрыдался.

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