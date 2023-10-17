В деле с апелляцией Дюбуа на результат боя с Усиком случился новый поворот

Промоутер британского супертяжеловеса Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) Френк Уоррен заявил, что обжалует решение Всемирной боксерской ассоциаци (WBA). 13 октября WBA отклонила апелляцию команды Дюбуа на исход боя с Александром Усиком (21-0, 14 КО) 26 августа.

Представители британского боксера намеревались добиться отмены результата поединка из-за действий рефери Луиса Пабона, который в пятом раунде противостояния зафиксировал удар ниже пояса со стороны соперника нашего соотечественника.

"Мы перечитали решение, и обжаловали его. Они не ответили на главную причину нашей жалобы, которая заключалась в том, сколько времени рефери дал Усику восстановиться, а также в его (рефери) указаниях. Они даже не стали рассматривать этот вопрос. Про это нет ни слова ни в каких документах, которые они нам прислали. Поэтому мы будем и дальше пытаться делать то, что будет правильно для Даниэля", - заявил Уоррен в эфире Youtube-канала iFL TV.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Александр нанес по оппоненту 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге.

Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика ниже пояса.

Позже катмен Усика Анбер пришел в студию Sky Sports, где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC).

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