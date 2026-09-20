Россия нанесла удар по Киевской области: в Бориспольском районе горят склады. Фото

В воскресенье, 20 сентября, Российская Федерация нанесла удар с помощью дронов по Киевской области. В частности, сообщается, что в Бориспольском районе зафиксировано возгорание складских помещений.

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В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара. Об этом сообщил глава ОГА Тимур Ткаченко. Также в ГСЧС показали последствия атак.

"В Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара. Также в районе поврежден навес и автомобиль на территории частного домовладения", – говорится в сообщении Ткаченко.

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Кроме того:

– В Бучанском районе в результате атаки БПЛА поврежден автомобиль. Возникший на месте пожар уже ликвидирован.

– В Фастовском районе повреждены здания предприятия и автомобили.

"По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Службы продолжают работать на местах", – добавил чиновник.

Комментарий ГСЧС

В Киевской области спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеских атак. В течение суток враг неоднократно атаковал гражданские и производственно-складские объекты в Фастовском районе.

Спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате вражеских ударов. В настоящее время продолжаются работы по заливке и разборке конструкций.

Несмотря на сложные условия и постоянную угрозу повторных атак, спасатели продолжают работать, ликвидируя последствия вражеского террора и делая всё возможное для обеспечения безопасности людей.

Обстрел Киева

Вечером 20 сентября мэр столицы Виталий Кличко также сообщил, что в Голосеевском районе обломки БПЛА упали на открытую территорию возле жилого дома. Поврежден автомобиль. Пожара нет.

По другому адресу в Голосеево обломки обнаружили возле жилого дома. Экстренные службы направляются на место.

"Атака врага на столицу продолжается. Находитесь в укрытиях!" – добавил Кличко.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла удар реактивным дроном по жилому сектору в пригороде Одессы: загорелись частные дома.

Напомним, что утром 20 сентября российские войска дважды атаковали Краматорск в Донецкой области. В результате обстрелов погибла женщина, трое человек пострадали, также повреждены учебные заведения и многоэтажные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 сентября российская армия вновь атаковала Украину. Террористы задействовали 138 дронов различных типов.

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