Усик выложил обращение на украинском языке

Непобедимый чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) трогательно поздравил всех соотечественников с Рождеством. У себя в официальном Telegram-канале 34-летний боксер выложил обращение на украинском языке.

"Вітаємо з Різдвом Христовим. Нехай путівна зірка допоможе знайти вірну дорогу в будь-якій ситуації, а в житті завжди буде місце диву. Бажаємо, щоб різдвяна казка принесла кожному дому любов, тепло і щастя", – написал крымчанин.

Видео дня

Напомним, что зимний отпуск наш знаменитый спортсмен вместе с родными проводит в Буковеле. В одном из кафе Усика поедающего кутю сняли на видео.

Несколько дней назад в совместном аккаунте Усика и Ломаченко появилось фото, где Саша стоит на фоне гор, расставив руки, а его дети готовятся к спуску в горнолыжной амуниции.

Под кадром была скромная подпись "На отдыхе".

Позже супруга боксера Екатерина Хмелевская засветила мужа в кафе с двумя порциями пирожных.

До этого наш чемпион замаскированным посетил елку в центре Киева.

Отметим, что недавно знаменитый британский супертяж Дэвид Прайс (25-7, 20 КО) заявил, что что единственным боксером современности, кто может побить Усика является Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября Усик победил Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO.

Украинский боксер благодаря этому стал обладателем титулов во второй для себя весовой категории. Ранее крымчанин был сильнейшем в тяжелом весе.

После этого вместе с Василием Ломаченко Александр улучшил свои позиции в топ-10 свежего рейтинга профессионалов независимо от весовой категории (Р4Р), который опубликовал американский медиагигант ESPN.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.

WBC во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.

Отметим, что 4 января Фьюри в коротком обращении назвал себя Королем Саудовской Аравии, объявил о возвращении и анонсировал "на подходе" большие новости.

В комментарии с этой новостью пришел Усик и на вопрос "С кем подерется Фьюри в Саудовской Аравии?" уроженец Крыма ответил большими буквами: "Со мной".