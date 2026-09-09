1. Итак, немецкая АдГ (то есть "Альтернатива для Германии") на выборах в сельской "советской" Саксонии-Анхальт набрала невиданные 43,8% голосов и получила 39 из 83 мест в земельном парламенте.

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Далее текст на языке оригинала.

Тож до абсолютної більшості їй не вистачило тільки 3 мандатів – тоді вона могла б одноосібно контролювати земельний уряд,

але й у цій ситуації необхідні голоси ще може надати лівацький "Союз Сари Вагенкнехт", який отримав 5 мандатів, тобто має потенційну "золоту акцію".

Втім, для ХДС Мерца це в будь-якому разі – справжня катастрофа: підтримка партії, яка керувала Саксонією-Ангальт десятки років, впала з 37,1% у 2021 році до 17,2%.

Зазначають, що АдН не просто перемогла ХДС – вона більш ніж удвічі [насправді – навіть понад ніж у два з половиною рази] перевищила його результат (43,8:17,2).

Аналітики мають рацію, коли слушно погоджуються з тим, у німецькому суспільстві вочевидь є величезне роздратування федеральною владою, яка найважливіші рішення зазвичай приймає вкрай важко, що чудово простежується на прикладі міграції:

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всі давно вимагали жорсткіших правил, але вона так і не змогла нормально відповісти на цей суспільний запит.

Ну а я нещодавно, нагадаю, підкреслював, що й Польща об’єктивно зробила все від неї залежне для того, щоб у не дуже від неї далекій Саксонії-Ангальт перемога АдН була максимально переконливою:

Навроцький майже напередодні цих виборів знову повторив вимоги до Німеччини щодо репарацій за Другу світову, таким чином змушуючи/стимулюючи німців голосувати за "альтернативних", адже тільки вони в змозі дати полякам гідну відсіч,

що тепер АдН із задоволенням і зробить, принагідно перетворюючи свій місцевий мандат на загальнонімецький.

Лідерка АдН Аліса Вайдель вже відчуває хайп:

"Я очікую на дострокові федеральні вибори, й я розраховую на те, що новий канцлер буде на Різдво"…

2. Як повідомила The New York Times, у [якомусь таємному?] серпневому опитуванні 60% українців виступили проти передачі територій Донбасу в обмін на мир.

Це, звісно, чудово й дуже приємно, але ж чому цих патріотичних сміливців кілька років не може знайти ТЦК?

Де ці славетні МУЖНІ ШІСТДЕСЯТ ВІДСОТКІВ сховалися?