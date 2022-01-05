Усик показал свои развлечения в Карпатах

Знаменитый украинский боксер Александр Усик во время новогодних праздников отдыхает в Карпатах. 34-летний чемпион мира в супертяжелом весе привез на дорогой курорт Буковель и свою семью.

На совместной странице в Instagram Усика и его друга Василия Ломаченко появилось свежее фото. Радостный Александр стоит на фоне гор, расставив руки, а его дети готовятся к спуску в горнолыжной амуниции. "На отдыхе", – скромно гласит подпись под кадром.

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Также эта фотография появилась и на странице жены боксера Екатерины, однако она свой акаунт закрыла от посторонних посещений. А с утра в среду, 5 января, супруга засветила Сашу в кафе с двумя порциями пирожных.

Спортсмен любит вкусно поесть. Накануне он поздравил всех с Новым годом фотографией с огромным блюдом вареных раков.

Напомним, Александр и Екатерина воспитывают троих детей: дочь Елизавету 2010 года рождения и сыновей Кирилла (2013) и Михаила (2015).

Весной 2022 года украинец должен провести реванш с британцем Энтони Джошуа. Однако не исключены и другие расклады. Как сообщал OBOZREVATEL, Усик собрался драться с Фьюри в Саудовской Аравии, о чем написал в соцсетях.

Тем временем непобедимый боксер готов разобраться с Усиком: "С ним будет просто".