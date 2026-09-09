В Киеве российский дрон попал в 24-этажное здание: среди пострадавших – беременная женщина. Подробности, фото и видео

В среду, 9 сентября, Россия нанесла очередной террористический удар по Киеву. В Дарницком районе города дрон попал в 16-этажный дом, есть пострадавшие.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Жителей района призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В Дарницком районе БПЛА попал в 16-этажный дом. Экстренные службы направляются на место", – написал Кличко.

Впоследствии мэр уточнил, что попадание БПЛА произошло в 24-этажный жилой дом на уровне 11-12 этажей. На 12 этаже возгорание и разрушение стен.Экстренные службы работают на месте.

Главные истории дня

По сообщениям в соцсетях, на месте попадания начался пожар в одной из квартир.

В 9:07 в КГВА сообщили, что уже известно о 4 пострадавших в результате удара по жилому дому в Дарницком районе.

В 9:18 Кличко сообщил, что 5 человек пострадали (среди них беременная женщина) от атаки врага утром на столицу. Трое раненых медики госпитализировали.

Что предшествовало

Страна-террорист РФ в ночь на 9 сентября начала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 8 сентября, российские войска устроили ракетную атаку на Киев. Противник запустил баллистические ракеты по столице с трёх направлений – из Курска, Воронежа и Брянска, раздалась серия взрывов.

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