Назван единственный боксер, который способен победить Усика

Знаменитый британский супертяж Дэвид Прайс (25-7, 20 КО) считает, что единственным боксером современности, кто может побить украинского чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) является Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО). По мнению 38-летнего ливерпульца у Фьюри есть один козырь - он всегда нестандартно ищет способ победить.

Прайс уверен, что бокс Тайсона выходит за пределы учебника по боксу, который может прочитать хорошо обученный боец. Его боксерский стиль уникален и составит проблемы любому оппоненту.

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Помимо Усика и Фьюри, есть только два человека, которые не проигрывают после перехода из любителей в профи. Думаю, что Тайсон Фьюри каждый раз находит способ победить. Я бы поставил на него", – сказал Прайс в интервью talkSPORT Boxing.

Дэвид уточнил, что есть еще один боксер, у которого есть шанс в бою с Усиком.

"Я думаю, что Джо Джойс может причинить Усику проблемы из-за своего размера, силы, физической формы и того, насколько нетрадиционно он ведет бой и наносит свои удары", – подытожил Прайс.

Отметим, что ранее подобный прогноз сделал и Александр Гвоздик. Харьковчанин считает, что Усик может проиграть лишь Тайсону Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября Усик победил Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO.

Украинский боксер благодаря этому стал обладателем титулов во второй для себя весовой категории. Ранее крымчанин был сильнейшем в тяжелом весе.

После этого вместе с Василием Ломаченко Александр улучшил свои позиции в топ-10 свежего рейтинга профессионалов независимо от весовой категории (Р4Р), который опубликовал американский медиагигант ESPN.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.

WBC во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.

Отметим, что 4 января Фьюри в коротком обращении назвал себя Королем Саудовской Аравии, объявил о возвращении и анонсировал "на подходе" большие новости.

В комментарии с этой новостью пришел Усик и на вопрос "С кем подерется Фьюри в Саудовской Аравии?" уроженец Крыма ответил большими буквами: "Со мной".