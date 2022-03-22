Усик покидает Украину

Обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик покинет Украину, чтобы подготовиться к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа, сообщает Майк Коппинджер. 35-летний уроженец Симферополя получил разрешение выехать за границу, несмотря на военное положение.

25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

"Александр Усик получил разрешение от министра спорта Украины покинуть страну во время войны и начнет тренировочные сборы для летнего реванша с Джошуа в объединительном поединке в супертяжелом весе, сообщают источники ESPN", – написал Коппинджер у себя в Twitter.

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В эфире телемарафона министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт подтвердил эту информацию.

"Александр Усик уехал тренироваться, у него будет бой за звание чемпиона мира. Для нас очень важно, чтобы он победил и еще раз сказал всему миру, что он всегда будет против войны и он за мир. Это очень важно для нас", – сказал Гутцайт.

Напомним, что информацию о разрешении для Усика уехать из Украины ранее подтвердил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Также возможность уехать из страны и подготовится к чемпионскому бою получил Василий Ломаченко. Несмотря на это уроженец Белгород-Днестровского решил остаться на родине.

Позже соперник Ломаченко австралиец Джордж Камбосос поддержал украинца и выразил готовность встретиться с нашим боксером после боя с американцем Девином Хэйни (27-0, 15 КО). ​

​24 февраля Усик находился за границей, но после начала войны вернулся домой так быстро, как только смог, и вступил в территориальную оборону Киева.

Также Усик резко критикует в своих постах военных РФ и жителей страны, которые поддерживают Путина. Например, боксер заявил, что россияне цинично врут, уничтожая украинские города, ровняя их с землей.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко также вступил в территориальную оборону.

Во время вторжения Ломаченко находился в Греции и вот-вот должен был подписать контракт на титульный бой с чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом.

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