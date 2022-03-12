Усик – россиянам: вы цинично врете, уничтожая наши города, равняя их с землей. Вы боретесь с нашими женщинами, детьми, стариками

Непобедимый украинский боксер Александр Усик записал очередное видеобращение. 35-летний крымчанин резко высказался в адрес Российской Федерации, которая за 17 дней войны уничтожает наши города, равняет их с землей под предлогом борьбы с фашизмом.

По словам Усика, эта война обеспечит россиянам злобу от украинцев на несколько поколений вперед.

"Вы боретесь с нашими женщинами, детьми, стариками, разрушая наши больницы, школы и целые города. При этом цинично врете, и продолжаете врать о том, что это какая-то спецоперация и то, что ваши стрелки стреляют по военным базам. Большой разрыв идет. Наши два-три поколения уже обозлены на вас, за ваши действия", – признался боксер.

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Также Усик пообещал, что наша страна будет отстроена и станет еще красивее.

"Вы знаете, люди, Господь противится гордым людям и он способствует тем, кто любит и дарит любовь и противится тем, кто заставляет любить. Мы на своей православной украинской земле. Мы отстроим Украину, мы вложим все средства которые у нас есть для восстановления красивой и цветущей Неньки", – заявил Александр.

Кроме того Усик призвал каждого нашего солдата молиться.

"Еще раз хочу сказать каждому украинцу, который стал на защиту своей страны. Большое спасибо! Пожалуйста, молитесь, Господу Богу за свою страну и за свои души. Молитесь перед каждым выходом на улицу военным, нашим ВСУ, теробороне и всем тем ребятам, которые защищают нашу страну.

Ребята, если кто из вас прибегает к Всевышнему в жизни, пожалуйста, обращайтесь к нему и он нам обязательно поможет, потому что он видит. Он видит, то, что происходит и он нас обязательно защитит, потому что мы молимся. Все у нас будет слава Богу за Украину", – подытожил Усик.

Напомним, что Александр Усик после нападения России остался в Украине, и вступил в ряды территориальной обороны.

Выступая по видеосвязи из подвала в Киеве, Усик рассказал журналистам CNN, что не хочет убивать, но готов это сделать, если придется защищать своих родных.

Жена Усика Катерина также не смогла сдержаться, записав эмоциональное видео, в котором назвала жителей Крыма ссыкунами.