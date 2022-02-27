Ломаченко взял в руки автомат, чтобы защищать Украину от России. Фотофакт

Двукратный победитель Олимпийских игр, и бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко записался в территориальную оборону. Фотографию со знаменитым украинским боксером у себя в Facebook выложил мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан.

"Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружен. Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров. Вместе с нами в теробороне Василий Ломаченко! Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе все будет хорошо!" – написал Граждан, разместив соответствующую фотографию