Пошел защищать Украину: появилось фото Усика с автоматом

Украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО) решил записаться в территориальную оборону Киевской области. Таким образом, чемпион мира в супертяжелом весе присоединился к Великой отечественной войне Украины.

Об этом сообщается на странице "Типова Київщина" в социальной сети Facebook. Также было опубликовано соответствующее фото, на котором Александр позирует с автоматом. "Боксер Усик записал в тероборону Киевщины", – говорится в подписи к снимку.

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Вместе с боксером на фото также можно заметить бывшего премьер-министра страны Алексея Гончарука. Отметим, что накануне Усик записал обращение к соотечественникам. Со слезами на глазах боксер на украинском языке признался в любви к украинцам.

"Дорогой народ Украины, я хочу обратиться к тебе именно сейчас. Ты самый сильный в мире народ, я очень горжусь, что я украинец. Я хочу вам всем сказать: "Спасибо. Вы – сила", – сказал Александр.

Перед этим боксер вернулся в Украину из Великобритании и записал ролик с границы страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, кум Александра Усика Василий Ломаченко также отправился на защиту родного города от российских оккупантов. Экс-чемпион мира в легком весе записался в территориальную оборону Белгород-Днестровского.