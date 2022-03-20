Усику и Ломаченко разрешили покинуть Украину

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу Combat Sports on Fanatics View заявил, что Василий Ломаченко и Александр Усик получили разрешение покинуть Украину, несмотря на войну с Россией. По словам Арума для боксеров сделали исключение, чтобы они могли подготовиться к своим поединкам против Джорджа Камбососа и Энтони Джошуа соответственно.

25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине. мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну из-за военного положения.

"Украинское правительство плотно сотрудничает с нами, с Ломаченко и Усиком. Чиновники осознают эту огромную публичную ценность, в том, что они, выходят на тренировку и участвуют в титульных боях. Надеюсь, война закончится, но если нет, им придется вернуться в тероборону. Но я не знаю, как обстоят дела у этих парней. Примут ли они предложение министра культуры Украины уехать и готовиться к бою", – заявил Арум.

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Напомним, что Усик, Ломаченко, а также многие другие боксеры отменили свои поединки по всему миру и отправились защищать Украину от российских оккупантов. Они возводят блок-посты, осваивают оружие и сидят в окопах вместо тренировочных залов.

В момент вторжения чемпион супертяжелого веса по трем основным версиям Александр Усик находился за границей, но вернулся домой так быстро, как только смог, и вступил в территориальную оборону Киева.

Также Усик разносит в своих постах военных РФ и жителей страны, которые поддерживают Путина. Например, боксер заявил, что россияне цинично врут, уничтожая украинские города, ровняя их с землей. Боксер обвиняет оккупантов, что они борются только с нашими женщинами, детьми и стариками.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко также вступил в территориальную оборону. Боксер оказался патриотом и вызвался защищать родной Белгород-Днестровский.

Во время вторжения Ломаченко находился в Греции и вот-вот должен был подписать контракт на титульный бой с чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом.

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