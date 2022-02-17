Ломаченко на день рождения получил чемпионский бой с Камбососом

Хороший подарок получил на день рождения украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко (17 февраля звездному спортсмену из Белгорода-Днестровского исполняется 34 года). Всемирная боксерская организация (WBO) назначила его официальным претендентом на чемпионский бой с австралийцем Джорджем Камбососом.

Об этом сообщил журналист-инсайдер Майкл Бенсон на своей странице в Twitter. Он ссылается на английского промоутера Эдди Хирна, который ведет дела американского чемпиона WBC в легком весе Дэвина Хэйни и супертяжеловеса Энтони Джошуа.

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"WBO официально обязала Джорджа Камбососа в следующем бою защищать его титулы чемпиона мира в легком весе против Василия Ломаченко. Так говорит Эдди Хирн, который все еще пытается вместо этого устроить бой Камбососа с Дэвином Хэйни", – написал Бенсон.

Ранее говорили, что на WBO оказывал давление промоутер украинца авторитетный Боб Арум. Накануне стало известно, что Ломаченко согласился на все условия Камбососа в чемпионском бою. В том числе – и на проведение реванша. Причем, оба поединка планируются в Австралии.

Предварительно 28-летний австралиец с грецкими корнями собирался выйти на ринг 5 июня. Пока же он является отстраненным от бокса из-за полученных травм в победном бою с Теофимо Лопесом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко сыграл в опасный вид спорта.

Недавно обидчик Ломаченко американец Теофимо Лопес объявил о кардинальном решении.