Усик показал, как выглядит его лицо на третий день после ударов Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) после победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) провел большую пресс-конференцию, на которой продемонстрировал последствия пропущенных ударов от британца. Украинец выглядел значительно лучше, чем сразу после финального гонга.

Было заметно, что рассечение над бровью постепенно заживает. Также уменьшаются и гематомы под глазами.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок за четыре чемпионские пояса в столице Англии прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца.

Была опубликована статистика боя и лучшие моменты мегафайта на видео.

После объявления победителя Усик упал в ринг и заплакал, а затем, взяв флаг Украины, станцевал фирменный гопак. Поздравить супруга поднялась и жена Александра Катерина.

Через некоторое время Саша показал, как выглядит его лицо после 12 раундов битвы с Джошуа.

Успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.

Через несколько часов стало известно, что Джошуа был госпитализирован с подозрением на перелом в черепе.

Позже появилось видео самого скандального эпизода в этой встрече, который стоил украинцу нокаута.