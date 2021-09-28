Усик показал, как выглядит его лицо на третий день после ударов Джошуа

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) после победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) провел большую пресс-конференцию, на которой продемонстрировал последствия пропущенных ударов от британца. Украинец выглядел значительно лучше, чем сразу после финального гонга.

У Усика постепенно исчезают гематомы

Было заметно, что рассечение над бровью постепенно заживает. Также уменьшаются и гематомы под глазами.

Александр Усик
Видео дня
Усик в аэропорту "Борисполь"

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок за четыре чемпионские пояса в столице Англии прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца.

Усик станцевал гопак

Была опубликована статистика боя и лучшие моменты мегафайта на видео.

Усик несколько раз попал.

После объявления победителя Усик упал в ринг и заплакал, а затем, взяв флаг Украины, станцевал фирменный гопак. Поздравить супруга поднялась и жена Александра Катерина.

Усик бил и много двигался.

Через некоторое время Саша показал, как выглядит его лицо после 12 раундов битвы с Джошуа.

Джошуа много раз пропустил от Саши

Успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.

Джошуа вкладывался в одиночные удары.

Через несколько часов стало известно, что Джошуа был госпитализирован с подозрением на перелом в черепе.

Джошуа получил повреждение

Позже появилось видео самого скандального эпизода в этой встрече, который стоил украинцу нокаута.

Усик мог нокаутировать Джошуа, но ему не хватило десятка секунд
УкраинаКиевУсик – ДжошуаАлександр Усик