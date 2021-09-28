"Отправляли меня к Илону Маску": Усик оценил силу ударов Джошуа в чемпионском бою

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) признался, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) действительно обладает серьезной ударной мощью. По словам украинца, он несколько раз "улетал в космос" после попаданий со стороны британского боксера.

Об этом наш соотечественник заявил, общаясь с журналистами на пресс-конференции в Киеве. Александр отметил, что ему удавалось быстро приходить в себя после пропущенных ударов, и объяснил это высоким уровнем адреналина, который притупляет чувства во время поединка.

"Удары Джошуа достаточно ощутимые. Это можно было увидеть, посмотрев на мое лицо. Рассечение появилось, когда мы ударились головами. И потом его легкий джеб окончательно разбил бровь, которая заливала мой правый глаз кровью. Не буду скрывать, что были очень чувствительные удары в подбородок, по животу, которые на какое-то время отправляли меня к Илону Маску, но я очень быстро возвращался. Наверное, в бою настолько зашкаливают адреналин и эмоции, что боль ты ощущаешь уже после его окончания", – рассказал Усик.

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Напомним, что Александр победил британца единогласным решением судей и был более точен, чем его соперник. На записках рефери украинец проигрывал ЭйДжею перед началом девятого раунда.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк объяснил, почему гонг об окончании 12-го раунда якобы прозвучал на пять секунд ранее регламентированного времени.

Также украинский боксер рассказал, почему остановился и не стал отправлять Джошуа в нокаут на последних секундах поединка.