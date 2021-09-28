"Отправляли меня к Илону Маску": Усик оценил силу ударов Джошуа в чемпионском бою

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
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Усик оценил силу удара Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) признался, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) действительно обладает серьезной ударной мощью. По словам украинца, он несколько раз "улетал в космос" после попаданий со стороны британского боксера.

Об этом наш соотечественник заявил, общаясь с журналистами на пресс-конференции в Киеве. Александр отметил, что ему удавалось быстро приходить в себя после пропущенных ударов, и объяснил это высоким уровнем адреналина, который притупляет чувства во время поединка.

"Удары Джошуа достаточно ощутимые. Это можно было увидеть, посмотрев на мое лицо. Рассечение появилось, когда мы ударились головами. И потом его легкий джеб окончательно разбил бровь, которая заливала мой правый глаз кровью. Не буду скрывать, что были очень чувствительные удары в подбородок, по животу, которые на какое-то время отправляли меня к Илону Маску, но я очень быстро возвращался. Наверное, в бою настолько зашкаливают адреналин и эмоции, что боль ты ощущаешь уже после его окончания", – рассказал Усик.

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Напомним, что Александр победил британца единогласным решением судей и был более точен, чем его соперник. На записках рефери украинец проигрывал ЭйДжею перед началом девятого раунда.

Бокс Усик Джошуа

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк объяснил, почему гонг об окончании 12-го раунда якобы прозвучал на пять секунд ранее регламентированного времени.

Усик Джошуа

Также украинский боксер рассказал, почему остановился и не стал отправлять Джошуа в нокаут на последних секундах поединка.

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