'Усик, перестань врать': тренер Дюбуа резко обратился к украинскому чемпиону

Тренер британца Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) Дон Чарльз пришел в ярость из-за того, что рефери Луис Пабон не засчитал нокаут Александру Усику (21-0, 14 КО) в пятом раунде поединка 26 августа. Специалист отметил, что его подопечный нанес легитимный удар, однако судья украл победу у его боксера.

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Об этом Чарльз заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV, пишет портал Boxing Scene. Тренер Дюбуа обозвал Усика обманщиком, который имитировал удар ниже пояса, а также добавил, что ощущает полное опустошение из-за результата боя, в котором Даниель был нокаутирован в девятом раунде.

"Мы знали, что нам нужно закончить бой за шесть раундов, что нам и удалось сделать в пятом раунде. Это был нокаут. Это был даже не технический нокаут – это был нокаут. Я опустошен. Усик, перестань врать и будь справедлив. Если ты религиозный человек, как утверждаешь, не обманывай всех ради имя Бога. Усика всегда можно увидеть крестящимися и молящимися. Я хочу знать, какому Богу он поклоняется, потому что ты не можешь врать Богу", – сказал Чарльз.

Напомним, в команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом боя и подают апелляцию. Сам украинец резко отреагировал на тех, кто оправдывает британского боксера за это действие. А сам Даниель потребовал "исправить ошибку" в поединку.

Сам бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Катерины Усик на удары от британского боксера. А российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем.

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