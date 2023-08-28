'Это был нокаут': Дюбуа потребовал 'исправить ошибку' в бою с Усиком

Британский боксер Даниель Дюбуа (19-2, 18 КО) категорически не согласен с решением рефери посчитать нелегитимным его удар ниже пояса Александра Усика (21-0, 14 КО) в пятом раунде поединка 26 августа. Динамит, как называют уроженца Лондона, также нелепо объяснил свое поражение, отметив, что момент с паузой для восстановления украинца негативно на него повлиял.

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Об это Дюбуа заявил в интервью британской телекорпорации ВВС. Бывший претендент на чемпионские пояса нашего претендента назвал свой удар абсолютно законным, а также выразил уверенность в том, что решение рефери повлияло на итоговый результат боя.

"Я выбросил этот удар и почувствовал, что он был абсолютно идеальным и пришелся точно в живот. Я сказал рефери, что это не был удар ниже пояса, но он ничего не ответил. После этого я отчаялся, потерял инерцию после этого… Эту ошибку нужно исправлять. Я должен быть чемпионом мира прямо сейчас. Усик был на канвасе. Он не смог подняться вовремя. Это должен был быть нокаут", – сказал Дюбуа.

Напомни, в команде команде заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию. Сам украинец резко отреагировал на тех, кто оправдывает британского боксера за это действие.

Сам бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Катерины Усик на удары от британского боксера. А российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем.

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