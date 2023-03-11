newspaper
img

Усик и Фьюри договорились о бое – WBA

София Закревская
Бокс
1 минута
2,1 т.
Усик и Фьюри договорились о бое – WBA

В субботу ночью, 11 марта, стало известно, что украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) и британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) в конце концов договорились о бое. Президент WBA Гильберто Мендоза получил подтверждение этого от команд обоих боксеров.

Видео дня

Об этом сообщили на странице Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в Twitter. "Есть договоренность о проведении объединительного боя", – сказано в посте.

Теперь обеим сторонам нужно время для работы над контрактами, чтобы закрыть сделку.

Усик и Фьюри договорились о бое – WBA

Бой запланирован на 29 апреля.

Усик и Фьюри договорились о бое – WBA

Перед этим Усик принял предложение Фьюри насчет распределения гонорара боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в соотношении 70% на 30% пользу соперника. В то же время украинец выдвинул британцу свое условие.

Напомним, что ранее Тайсон отказался выходить на ринг против украинца в Саудовской Аравии. Также британец не принял выгодного предложения о разделе гонорара.

Усик и Фьюри договорились о бое – WBA

А в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец в это время намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне начали массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик оценил бой с Фьюри и сравнил его с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). Также он отметил, что физические данные Цыганского короля не говорят о том, что он сильнее.

Украинец спародировал Тайсона и назвал его "Большим Пузом", которое он будет избивать. В свою очередь эксчемпион Карл Фроч назвал позором ситуацию вокруг боя Усик – Фьюри .

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!