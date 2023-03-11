Усик и Фьюри договорились о бое – WBA

В субботу ночью, 11 марта, стало известно, что украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) и британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) в конце концов договорились о бое. Президент WBA Гильберто Мендоза получил подтверждение этого от команд обоих боксеров.

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Об этом сообщили на странице Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в Twitter. "Есть договоренность о проведении объединительного боя", – сказано в посте.

Теперь обеим сторонам нужно время для работы над контрактами, чтобы закрыть сделку.

Бой запланирован на 29 апреля.

Перед этим Усик принял предложение Фьюри насчет распределения гонорара боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в соотношении 70% на 30% пользу соперника. В то же время украинец выдвинул британцу свое условие.

Напомним, что ранее Тайсон отказался выходить на ринг против украинца в Саудовской Аравии. Также британец не принял выгодного предложения о разделе гонорара.

А в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец в это время намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне начали массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик оценил бой с Фьюри и сравнил его с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). Также он отметил, что физические данные Цыганского короля не говорят о том, что он сильнее.

Украинец спародировал Тайсона и назвал его "Большим Пузом", которое он будет избивать. В свою очередь эксчемпион Карл Фроч назвал позором ситуацию вокруг боя Усик – Фьюри .

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