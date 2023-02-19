Ломаченко назвал преимущество Фьюри и сказал, что нужно делать Усику, чтобы победить

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) отправился в США готовиться к поединку с Хейни, где дал небольшое интервью местном блогеру. Ломаченко считает, что Александру Усику (20-0, 13 КО) будет очень непросто в поединке против британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).

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По мнению украинского легковеса, Фьюри обладает огромной силой, против которой его другу и куму будет очень непросто. Александру для победы необходимо кроме техники, увеличить также свою физическую силу.

"Но я не знаю, как пройдет бой. Потому что это два разных размера. В дополнение, Тайсон Фьюри также очень умен. И его размер — это его преимущество. Зависит от того, какую стратегию выберет Усик и как он подготовится к этому бою. Потому что к этому бою ему нужно быть очень-очень сильным физически", – заявил Ломаченко в интервью Youtube-каналу ESNEWS, перевод которого приводит Вринге.

Ранее стало известно, что Тайсон Фьюри проведет свой будущий бой 29 апреля в Лондоне, однако соперником может стать не Усик. В ответ промоутер нашего чемпиона Александр Красюк поставил ультиматум Фьюри, а после сделал резкое заявление в его адрес.

До этого Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Цыганским королем последним в карьере. Британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) заявил, что ему жаль Усика. В свою очередь, отец Тайсона Джон Фьюри высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый американский супертяжеловес Крис Арреола дал прогноз на победителя боя Усик – Фьюри, объяснив свой выбор.

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