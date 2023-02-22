Усик – Фьюри: СМИ раскрыли детали переговоров, заявив об опасности

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) и украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) твердо намерены провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом трудности в переговорном процессе относительно организации боя действительно существуют, но оба боксера настроены оптимистично.

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Такие данные обнародовало авторитетное британское издание Evening Standart. Основной проблемой в диалоге между сторонами является распределение гонорара. Команда Усика настаивает на равном разделе, тогда как представители Фьюри считают, что Тайсон должен забрать львиную долю выплат, ведь он более раскрученный и финансово привлекательный для рекламодателей и английских болельщиков.

Стороны хотят закрыть сделку уже до конца февраля, а сам поединок провести 29 апреля в Лондоне. "По-прежнему существует опасность того, что бой будет либо отложен, либо сорван, поскольку переговоры продолжают затягиваться, но оба лагеря надеются, что сделка может быть заключена в течение следующей недели", – отметили в Evening Standart.

Отец Тайсона Джон Фьюри выразил уверенность в том, что его сын нокаутирует Усика. Он также высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис. До этого Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Цыганским королем последним в карьере. А британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) заявил, что ему жаль Усика.

Напомним, ранее промоутер нашего соотечественника Александр Красюк фактически поставил ультиматум Фьюри из-за его финансовых аппетитов. Кроме того, стало известно, что Тайсон отказался от боя с Усиком в Саудовской Аравии. Также британский чемпион унизительно высказался об Александре, предложив ему командный бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ заговорили о срыве боя Усик – Фьюри, так как переговоры между боксерами зашли в тупик. Бывший чемпион мира россиянин Александр Поветкин заявил, что не будет болеть за украинского боксера в бою Тайсоном. В свою очередь легендарный Хасим Рахман дал прогноз на бой Усик – Фьюри.

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