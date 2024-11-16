Министр по гендерному равенству Швеции страдает от 'самой странной фобии' в мире: это озадачило сеть

Шведский министр по вопросам гендерного равенства Паулина Брандберг страдает от бананофобии. Чиновница вынуждена избегать не только употребления этого фрукта, но даже пребывания в помещении, где есть бананы.

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Зная такую особенность министра, ее сотрудники обязаны "обезопасить" помещения, в которых она будет находиться. Об этом сообщает шведская газета Expressen.

Бананофобия означает для команды Брандберг необходимость тщательно готовиться к каждому визиту. В частности, сотрудники обязаны проверять помещения, где будет находиться Брандберг. Например, перед встречей со спикером шведского парламента её команда предупредила, что в помещении "не должно быть ни следа бананов".

Министр отреагировала на публикацию и поделилась подробностями о своей особенности. Брандберг рассказала, что на бананы у нее аллергия, а не фобия. Однако позже она уточнила в письменной форме, что это всё же фобия.

"Я получаю профессиональную помощь для решения этой проблемы", – призналась Брандберг, добавив, что проходит лечение от тревожного расстройства.

В сети бурно отреагировали на фобию шведского министра и попытались докопаться до истины. Пользователи соцсети выдали, что бананофобия не признана как отдельное заболевание. При этом подобные страхи классифицируются как специфические фобии в соответствии с международными стандартами.

Фобию министра начали обсуждать на общенациональном уровне. На информацию пришлось отреагировать премьер-министру Швеции Ульфу Кристерсоону. Глава правительства заявил, что фобия Брандберг никак не отразилась на ее работе.

"Я очень уважаю людей, имеющих разные фобии. Меня волнует, когда трудолюбивое министерство кабинета министров почти доведено до фобии, а люди над этим смеются. Я думаю, что вы должны быть слишком хорошими для этого", – сказал премьер Швеции.

Напомним, страх, который испытывает человек, обычно является нормальной реакцией на попытку защитить себя от чего-то, что представляет угрозу. Но кроме страхов у людей существуют также и фобии, которые хотя и схожи по своей сути, являются скорее психологическими состояниями.