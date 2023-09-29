"Будет мешать": WBC выступила с заявлением о бое Усик – Фьюри

Всемирный боксерский совет (WBC) настаивает на том, чтобы обладатель пояса организации Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) провел объединительный бой с Александром Усиком (21-0, 14 КО). Цыганскому Королю, как называют уроженца Манчестера, не будут пока назначать обязательную защиту.

Об этом в интервью Boxing Social заявил президент WBC Маурисио Сулейман, пишет портал Boxing News 24. Он отметил, что с нетерпением ожидает поединка украинца и британца за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, а также отметил, что другие боксеры должны немного подождать своего шанса побороться за пояс.

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"Зачем настаивать на каком-то обязательном бое, который будет препятствовать и мешать Фьюри драться с Усиком? Мы выбрали большой путь и хотим провести объединительный бой за абсолютный титул чемпиона, и мы занимаем эту позицию. Мы не лишаем возможности ни одного другого бойца. Они продвигаются по карьерной лестнице и рейтингу WBC, но пока мы просто ждем", – сказал Сулейман.

Ранее Фьюри сделал кардинально новое заявление о бое с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

Кроме того, Фьюри назвал Усика мошенником после его победы над Дюбуа. Цыганский Король также высмеял украинца, который "катался по рингу" после удара в пятом раунде боя 26 августа.

Промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен назвал ориентировочные сроки проведения боя Цыганского Короля с Усиком. В свою очередь, тренер Усика Сергей Лапин высмеял Тайсона и его команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум сделал резкое и категоричное заявление о бое его клиента с Александром Усиком. В свою очередь, бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек украинцу поражение в бою.

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