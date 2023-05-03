Усик – Фьюри: появились детали грандиозного шоу в Саудовской Аравии

Боксерские промоутеры продолжают активную работу над организацией грандиозного шоу с участием британцев Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО), американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО), а также украинца Александра Усика (20-0, 13 КО). Поединки топовых супертяжей планируют провести в декабре в Саудовской Аравии, с властями которых ведутся переговоры.

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Об этом в интервью YouTube-каналу компании Matchroom Boxing рассказал промоутер Джошуа Эдди Хирн. По его словам, бывший чемпион мира уже дал согласие подраться с Уайлдером, а сам вечер бокса станет одним из самых ярких событий в истории мирового спорта.

"Они хотят сделать бои Джошуа против Уайлдера и Фьюри против Усика. Я знаю, что переговоры с Усиком и Уайлдером идут хорошо. Мы тоже в деле. Нам нужно финализировать сроки. Но мы хотим этого боя. Но чтобы все это срослось, нам нужно много поработать. Через пару недель мы решим, будет ли Джошуа драться в начале августе. Не могу сказать, что соперником в таком поединке может стать кто-то из топ-5, потому что мы смотрим через перспективу боя с Уайлдером. Это будет невероятное событие не только в боксе, но и во всем мировом спорте", – сказал Хирн.

Накануне отец Тайсона Фьюри Джон Фьюри заявил о том, что Усик якобы никогда не хотел драться с его сыном, что и привело к срыву поединка 29 апреля. Также Фьюри-старший добавил, что Тайсон побьет Александра одной рукой.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий бой Александра Усика вызвал настоящий переполох в Польше. Ранее боксер приехал поддержать украинских военных и попал под обстрел оккупантов. Кроме того, воины ВСУ показали, как наш чемпион стреляет из миномета.

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