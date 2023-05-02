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У Фьюри раскрыли сенсационную причину срыва боя с Усиком

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
7,8 т.
У Фьюри раскрыли сенсационную причину срыва боя с Усиком

Отец и тренер британского чемпиона супертяжелого веса Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) заявил, что бой против непобедимого Александром Усиком (20-0, 13 КО) сорвался якобы исключительно по вине украинца. Джон Фьюри сделал сенсационное заявление, что наш соотечественник и не собирался проводить встречу с его сыном.

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"С ним вот что случилось. Усик никогда не хотел драться с Тайсоном. Он хотел сделать себя больше, говоря что Тайсон не примет бой", – объяснил ситуацию Фьюри-старший в интервью YouTube-каналу Stamina For Sale.

Тренер британского супертяжа доволен, как повел себя его подопечный.

"Фьюри никого не боится. Но это бизнес. Всё что пытался делать Тайсон — это вытянуть как можно больше из этого. И он не был жадным. Потому что Усик столько и стоит — 30%. Позвольте мне сказать вам кое-что. Вы можете выстроить всех их в очередь, сложить их всех в мешок, потрусить и выбрать одного, кто вам понравится. Они все на одном том же уровне. Тайсон побьёт их всех, каждого из них", – приводит перевод интервью Джона Фьюри Vringe.

У Фьюри раскрыли сенсационную причину срыва боя с Усиком

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Фьюри поставил жесткий ультиматум команде Усика. Уроженец Манчестера, потребовал 70% гонорара за поединок, а также заявил, что с будет прибавлять себе по одному проценту за каждые сутки до подписания контракта.

У Фьюри раскрыли сенсационную причину срыва боя с Усиком

Александр сразу же согласился на условия британца, выдвинув ему проукраинское требование.

У Фьюри раскрыли сенсационную причину срыва боя с Усиком

В ответ Тайсон придумал новое требование, предложив нашему соотечественнику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе и изменить распределение гонорара.

У Фьюри раскрыли сенсационную причину срыва боя с Усиком

Усик не выдержал такого унижения и отказался потакать прихоти Тайсона, отменив бой. После этого Фьюри осатанел, выложив минутное видео, содержавшее сплошные ругательства.

Позже Саша назвал фантастическую сумму, которую хотел заработать Фьюри за бой 29 апреля.

У Фьюри раскрыли сенсационную причину срыва боя с Усиком

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