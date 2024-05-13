Усик – Фьюри: онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира

Украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) проведут долгожданный поединок, в котором впервые за последние 25 лет определится абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. Бой состоится 18 мая в аравийском Эр-Рияде в рамках Riyadh Season.

Грандиозное шоу примет стадион Kingdom Arena. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Фьюри. Ориентировочное начало поединка – в 00:55 по киевскому времени воскресенья, 19 мая.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УСИК – ФЬЮРИ

Бокс. Супертяжелый вес

Бой за звание абсолютного чемпиона мира

Эр-Рияд, Kingdom Arena

Рефери: Марк Нельсон (США)

Александр Усик (21-0, 14 КО, Украина) – Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО)

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6 ДНЕЙ ДО БОЯ. Команди боксеров уже пересеклись в Эр-Рияде. Причем едва не устроили грандиозную драка, а отец Фьюри ударил головой одного из украинцев.

6 ДНЕЙ ДО БОЯ. Приветствуем любителей бокса! Мы наконец дождались самого ожидаемого поединка как минимум последних полутора лет. Усик и Фьюри первоначально должны были подраться в апреле минувшего года, а затем в феврале нынешнего. Каждый раз британец соскакивал.

Однако сейчас благодаря организаторам из Саудовской Аравии болельщики получили возможность стать свидетелями этого боя. В контракте на поединок прописан 10-миллионный штраф за отказ одного из боксеров выходить на ринг. Также соперники получат рекордные гонорары в карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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