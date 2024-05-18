Перед боем Усик – Фьюри произошел инцидент с флагом Украины. Видео

Один из британских фанатов пытался выхватить флаг Украины у воина ВСУ после церемонии взвешивания Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) накануне боя 18 мая. Защитник нашей страны шел вместе с командой боксера, когда один из болельщиков агрессивно бросился в его сторону.

Соответствующее видео на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал журналист Евгений Труханов. Представитель СМИ отметил, что британцу сильно повезло, что он не сумел отобрать украинский стяг, иначе бы его наверняка ждали серьезные неприятности.

"У нашего военного едва не вырвали флаг из рук после церемонии взвешивания Усика и Фьюри. Ох, хорошо, что у него не получилось. Уверен, этот бритос очень пожалел бы… Потому что ребята из Usyk17 Promotions и K2 Promotions Ukraine вместе с секьюрити были рядом", – написал Труханов.

Отметим, что Усик на церемонию взвешивания прибыл в специальной вышиванке, на которой был изображен портрет героя Украины Александра Мациевского. Сами боксеры едва не подрались после провокации со стороны Тайсона. А в день церемонии наш чемпион записал мощное видео с ветеранами ВСУ.

До этого Виталий Кличко назвал главное преимущество Усика в бою с Фьюри. А экс-чемпионка мира Алина Шатерникова призналась, чем ее удивил Тайсон перед боем.

В свою очередь команда Усика направила жалобу организаторам боя. Известно, что соперники непременно проведут реванш в октябре. Фьюри также подтверждал, что в нынешнем году проведет два поединка против украинца.

Легенда бокса Джордж Форман выразил уверенность в победе Александра. С таким же прогнозом выступил россиянин Василий Войцеховский, который предсказал победу украинца. Сам Усик высказался о завершении карьеры.

Накануне стало известно, что будет изображено на шортах Александра в поединке 18 мая. А искусственный интеллект предположил, чем закончится бой Усика и Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Кроме того, СМИ заявили, что Фьюри пожертвует миллион фунтов для Украины.

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