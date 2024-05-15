Фьюри пожертвует Украине часть гонорара за бой с Усиком – СМИ

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) пожертвует Украине один миллион фунтов стерлингов (1,25 млн долларов) из своего гонорара за бой с Александром Усиком (21-0, 14 КО). Соответствующий пункт значится в контракте британца на поединок 18 мая.

Об этом информирует издание The Independent. По его данным, общий гонорарный фонд противостояния Усика и Фьюри составляет 150 миллионов долларов, из которых 70% достанется британцу. В то же время украинский портал "Чемпион" утверждает, что Тайсон получит 69 млн дол., а украинец – 34.

Также отметим, что Усик требовал от Фьюри пожертвовать один миллион в пользу Украины во время переговоров об организации поединка в марте минувшего года.

Накануне стало известно, что будет изображено на шортах Александра в поединке 18 мая. А искусственный интеллект предположил, чем закончится бой Усика и Фьюри.

Перед этим Тайсон также снова подтвердил, что в нынешнем году проведет два поединка против Усика. А промоутер британца Фрэнк Уоррен вспомнил россиянина Николая Валуева, обещая, что его подопечные победит украинца.

Ранее команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент.

Позже отец боксера принес свои извинения. В свою очередь, сам Тайсон появился в Саудовской Аравии на костылях, озадачив болельщиков и экспертов.

Как сообщал OBOZ.UA, стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. А промоутер Эдди Хирн пожелал украинцу поражения в поединке.

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