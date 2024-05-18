Жена Усика хотела автомойку, а Пэрис Фьюри пошла на ТВ после семерых детей: как выглядят любимые боксеров и что у них общего

18 мая в аравийском Эр-Рияде украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) проведут долгожданный поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. А в первых рядах за них будут болеть их любимые жены Екатерина и Пэрис – девушки, которые взяли на себя заботу о семье и доме, поддерживали в тяжелые времена и помогали своим мужьям строить их успешные карьеры.

OBOZ.UA решил рассказать, что общего у жен украинского и британского боксера, которые стали для своих половинок надежным тылом.

Отношения и замужество. И Пэрис, и Екатерина познакомились со своими мужьями в достаточно юном возрасте. Будущая миссис Фьюри, у которой есть цыганские корни, встретила боксера в 15 лет на свадьбе общих друзей, а крымчанка встретила Александра в школе. Свадьбу они сыграли с разницей в год – Тайсон и его избранница в ноябре 2008 года, а Усик со своей любимой – в сентябре 2009-го.

Правда, Пэрис вступила в брак за две недели до своего 19-летия, а вот Екатерине как раз исполнился 21 год.

Многодетные мамы. Обе девушки являются многодетными мамами. В семье Усика воспитывается четверо детей – два мальчика и две девочки. А Фьюри стали родителями аж семерых – четыре сына и трое дочерей. Еще дважды Пэрис пережила выкидыши и после первого более четырех лет не могла забеременеть.

При этом последнего ребенка Пэрис родила в сентябре 2023 года, а Екатерина в четвертый раз стала мамой буквально в январе 2024-го.

Надежное плечо. Девушки стали надежной поддержкой для своих чемпионов, пока они строили свою карьеру, пропадая в спортивных залах и на сборах. Вместе прошли через кризисы и приступы звездной болезни. Пэрис едва не бросила Тайсона, когда у него началась депрессия, которую он заедал фастфудом и запивал алкоголем и наркотиками, а также хотел покончить жизнь самоубийством. Но выстояла.

Екатерина не распространяется о проблемах в своем доме, но из-за проукраинской позиции семьи ей пришлось покинуть родной Крым после оккупации РФ. Пророссийские знакомые угрожали девушке взорвать машину, и это стало последней каплей, после которого семья окончательно переехала в Киев.

Из тени в звезды. Много лет и Екатерина, и Пэрис Пэрис посвящали себя детям, дому и комфорту своих звездных мужчин, однако в последние годы они стали выходить из тени вторых половинок. Особенно это касается британки.

За последние годы Пэрис превратилась из домохозяйки и жены Тайсона в настоящую самостоятельную звезду Британии благодаря документальному сериалу "Дома с Фьюри", где рассказывается о жизни семьи. Она также является автором книг-бестселлеров "Любовь и ярость" и "Как она это делает? Дети, Тайсон и я". Помимо этого Пэрис регулярный гость программы "Свободные женщины" на канале ITV.

Что касается Екатерины, то она крайне редко дает интервью и не ходит на телевизионные шоу. Однако в последнее время активнее ведет свои социальные сети и после начала полномасштабной войны с РФ вела свои информационную борьбу с оккупантами, публикую в Instagram очень острые посты.

К тому же известно, что в свое время жена Усика планировала открыть в Крыму свой небольшой бизнес. Об этом еще до оккупации 2014 года рассказывал сам Александр: "Хочет, чтобы у нее была автомойка, там АЗС, СТО. Я, конечно, помогу. Это отлично. Нестандартно. И этим она меня бодрит".

Эффектные красавицы. Несмотря на рождение детей, заботу о них и о доме, Катерина и Пэрис следят за собой и не дают красоте угаснуть.

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