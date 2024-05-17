'Ти за Неньку рідну ворогів давив': Усик появился в вышиванке с портретом героя ВСУ Александра Мациевского. Видео

Объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) почтил память героя Украины Александра Мациевского, который был убит российскими оккупантами. Боксер надел специальную вышиванку с портретом защитника страны на церемонию взвешивания перед боем с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Соответствующее видео было опубликовано на странице промоутерской компании Queensberry Promotions в социальной сети Instagram. Усик предстал перед публикой в Эр-Рияде в красной вышиванке с портретом Мациевского на спине. Рядом с фото героя Александр разместил строки, которые он посвятил павшему воину.

"Слава Україні – за такі слова кулю ти отримав, і тебе немає, але пам'ять вічна, воїне, тобі, ти за Неньку рідну ворогів давив. Показав ти силу, силу ЗСУ – так, Героям слава, а тобі в раю", – написал Усик.

Напомним, Мациевский был снайпером 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области. По информации СБУ, его убили 30 декабря 2022 года около населенного пункта Красная Гора Донецкой области. Его тело вернули домой в феврале 2023-го.

Президент Владимир Зеленский присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины. Ему было 42 года.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне бое с Тайсоном Фьюри Александр Усик встретился с ветеранами ВСУ и записал с ними мощное видео.

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